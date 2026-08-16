На участке у «Паровоза Су 213-89» в Пензе смонтируют освещение

Памятник «Паровоз Су 213-89» намечено сделать новым местом притяжения горожан. О таких планах рассказал на своих страницах в соцсетях глава города Олег Денисов.

«Попросил Горэлектросеть помочь с освещением - вечером станет приятнее гулять», - пояснил он.

О начале ремонта памятника стало известно 1 августа. Подрядчику предстоит заасфальтировать участок площадью 794 кв. м, заменить бортовой камень, установить скамейки.

Паровоз очистят пескоструйным методом, выявленные дефекты устранят, потом металл обработают антикоррозийным составом и покрасят.

«Завершить мероприятия планируем ко Дню города. В качестве подарка подрядчик разместит информационный стенд с исторической справкой об объекте», - уточнил Олег Денисов.

«Паровоз Су 213-89» установлен в честь подвигов железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. О памятнике заботились и власти, и местные предприятия.