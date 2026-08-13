На аварийном перекрестке в Кузнецке установили светофор

Общество

На аварийном перекрестке в Кузнецке установили светофор
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В Кузнецке по многочисленным просьбам горожан на опасном перекрестке улиц Пензенской и Республики установили светофор. Об этом в четверг, 13 августа, рассказал глава города Виктор Агафонов на своей странице во «ВКонтакте».

На аварийном перекрестке в Кузнецке установили светофор

В ближайшую неделю светофор будет работать в тестовом режиме. По словам Агафонова, это необходимо, чтобы отладить синхронизацию фаз и убедиться, что новый объект хорошо справляется с задачами.

Оборудование современное, оснащено секцией для пешеходов, поэтому пересечение улицы для кузнечан тоже станет безопасным.

На аварийном перекрестке в Кузнецке установили светофор

«Любой светофор - это инструмент безопасности, но он не отменяет личной ответственности. Призываю всех участников дорожного движения строго соблюдать правила. Не спешите, не игнорируйте сигналы, обращайте внимание на дорожную обстановку», - обратился Агафонов к горожанам.

Перекресток улиц Пензенской и Республики печально известен кузнечанам. В частности, 27 августа 2024 года здесь случилось ДТП, в котором погибли 32-летняя женщина и 2-летний мальчик, еще 2 человека получили тяжелые травмы. Житель Неверкинского района, будучи пьяным, на КамАЗе выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу-Приору», затем протащил ее по дороге несколько десятков метров и вытолкнул с проезжей части на обочину - на металлическую опору рекламного щита.

Виновник ДТП пытался скрыться с места аварии, но очевидцы не позволили ему это сделать. Позже его задержали правоохранители.

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