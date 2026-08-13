В Пензенской области посоветовали не купаться в 13 местах

В Пензенской области увеличился список мест, где не рекомендуется купаться. Данные на 11 августа опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее в перечне были 4 зоны отдыха, где вода не соответствует микробиологическим нормам. Теперь в списке 13 мест:
- ул. Павлушкина, Пенза;
- «Красный куст» на Барковке, Пенза;
- ГПЗ-24, Пенза;
- ул. Сплавная, Пенза;
- пруд у больницы № 6 на ул. Стасова, Пенза;
- зона отдыха в Городе Спутнике;
- санаторий «Березовая роща», Алферьевский сельсовет;
- Барский пруд в селе Бекетовка, Иссинский район;
- «Байкал» в селе Большой Вьяс, Лунинский район;
- река Вядя в Бессоновском районе;
- река Колышлейка (в 0,2 км от села Сущевка Колышлейского района, ниже водозабора);
- река Хопер в поселке Беково (участок протяженностью 100 м на ул. Советской, 1п);
- Богдановский пруд в Тамале.
«Отбор и исследование проб воды, почвы проводится 2 раза в месяц на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям», - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты продолжат мониторинг до конца купального сезона.