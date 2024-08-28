Златогорский рассказал подробности об авариях в Кузнецке

28.08.2024 | 16:18

Глава Кузнецка Сергей Златогорский прокомментировал серьезные аварии, случившиеся в городе за последние дни.

26 августа на пересечении улиц Московской и Белинского столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 47-летнего мужчины и ВАЗ-2114 с 20-летним водителем. Оба шофера получили травмы и были госпитализированы.

27 августа на улице Пензенской КамАЗ снес «Ладу-Приору», погибли 32-летняя женщина-водитель и 2-летний мальчик, находившийся в салоне. Двух пассажиров, 3-летнего ребенка и 67-летнюю пенсионерку, увезли в больницы.

Сергей Златогорский отметил, что мальчик в тяжелом состоянии, за жизнь обоих пострадавших сейчас борются врачи. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. «Если чем-то мы можем помочь, обращайтесь в администрацию, постараемся помочь», - призвал глава города во время прямого эфира, организованного во «ВКонтакте» в среду, 28 августа.

«Идет самое разнообразное обсуждение. Что касается различных предложений по обустройству улично-дорожной сети, то любое обустройство рассчитано на адекватных и законопослушных людей. Вчерашнее ДТП произошло по такой схеме: человек совершил сначала одно ДТП и, видимо, скрываясь от него, нарушая правила движения, скоростной режим, с выходом на встречную полосу пытался как-то вырваться из города; в результате, выйдя на встречку, убил людей.

Я знаю, что человек был нетрезв за рулем. Ну какие знаки, какие меры и технические устройства могут воспрепятствовать, если человек пьяный за рулем колесит по городу? Я наводил справки: это не единичный случай с его стороны, как мне сказали. Тут хоть светофор, хоть не светофор - ему все равно, он преступник, причем сознательный», - высказался Сергей Златогорский.

Говоря об аварии на пересечении Московской и Белинского, он отметил, что в машине предполагаемого виновника происшествия стрелка спидометра остановилась на отметке 90 км/ч, тогда как скоростной режим по городу ограничен 40 км/ч.

«Чего ждать от людей, которым эти знаки до фонаря? Конечно, мы завтра проведем заседание комиссии по безопасности дорожного движения, посмотрим, что еще можно сделать, но все это рассчитано на трезвых, разумных, законопослушных людей. У нас же много людей с вольным обращением. Пока не изменится отношение, здесь хоть что делай, будет происходить такое.

Вопрос, конечно, и к работникам органов регулирования дорожного движения. Если, как мне сказали, этот человек регулярно колесил за рулем поддатый, он почему не лишен до сих пор? Или вот ДТП, где двое пострадавших: его совершили люди, для которых не очень характерна, так скажем, грамотность. Чтобы получить права, надо попотеть, сдать теорию, проявить грамотность. Я бы, наверное, не сдал сейчас уже эти билеты, а эти как-то получают права, хотя читают по слогам, если вообще читают.

У меня есть вопросы. И по ночам на улицах города я не вижу какого-то присутствия тех, кому положено присутствовать и наводить порядок. Этот вопрос мы поставим. Надо приводить в чувства тех, кто не дружит с правилами дорожного движения, нарушает, подвергает риску жизни других людей. Эти люди находятся среди нас. Мы тут все это прощаем, а потом это оборачивается бедой. Мы будем принимать меры», - заключил Златогорский.