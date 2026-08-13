Прокладка нового водопровода в Пензе идет с опережением

В Пензе строительство водопровода от Терновки до улицы Измайлова перешло на улицу Луговую (Маньчжурия), рассказал глава областного центра Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

«Впервые в современной истории города трубопровод диаметром 500 мм строится под руслом Суры на глубине порядка 5 метров. Проложено свыше 600 метров», - написал чиновник.

Подрядчик установил задвижки для переключения веток дюкера (участка трубы, который пролегает под руслом реки). Механизм необходим в случаях, если одна из ветвей выйдет из строя, тогда ее можно будет оперативно отключить и пустить ресурс по другой.

Водопровод проложат по улицам Луговой, Планетной, Станюковича, Казанской, 2-му проезду Демьяна Бедного до Измайлова. Он соединится с существующими сетями на улице Ново-Казанской.

«Технические работы планируем завершить с опережением - к концу декабря, хотя контракт заключен до мая 2027 года. На следующий год оставляем только восстановление нарушенного благоустройства», - отметил Олег Денисов.

Подготовка к строительству водопровода от Терновки до улицы Измайлова началась год назад. В августе было проложено более 500 метров трубы. По данным портала госзакупок, на работы направили 672 828 060 рублей.