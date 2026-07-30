Губернатор сделал заявление об украинских атаках на регион

В четверг, 30 июля, в видеообращении в канале в МАХ губернатор Олег Мельниченко озвучил цель ударов Украины по регионам РФ.

Российская армия постоянно продвигается вперед по фронтам, указал он, поэтому вражеская сторона выбрала тактику террора против мирного населения. Через трудности с бензином, логистикой доставки товаров массового потребления она стремится вызвать раскол общества.

«Склад Wildberries - объект гражданской инфраструктуры. Атака на него и на мирных жителей - работников предприятия, среди которых, кстати, много женщин и молодых людей, - очередное свидетельство агрессивной, фашистской сущности украинского режима и его пособников», - отметил губернатор.

Олег Мельниченко призвал переносить трудности, связанные со спецоперацией, с достоинством. Необходимо трезво оценивать происходящее, доверять информации только из проверенных источников, не поддаваться панике, не множить слухи и четко следовать правилам безопасности.

Атака БПЛА произошла около 4:00. 15 беспилотников достигли логистического центра Wildberries, пострадали 4 человека.

СКР возбудил уголовное дело. В пресс-службе компании Wildberries заявили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.