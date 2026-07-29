Список мест в Пензенской области, где нельзя купаться, сократился

В Пензенской области на две трети сократился список мест, где не рекомендуется купаться. Данные на 29 июля опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее в перечне была 21 позиция, теперь осталось 7:

- 3 локации в областном центре - на улице Павлушкина, на улице Сплавной в районе сельхозакадемии и на улице Антонова на ГПЗ-24;

- Русеевский пляж (село Засечное);

- на реке Колышлейке (Колышлейский район, 0,2 км от села Сущевка, ниже водозабора);

- на реке Хопер (поселок Беково, 100-метровый участок на улице Советской);

- Богдановский пруд (поселок Тамала).

Вода в этих местах не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

«Обращаем внимание, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды», - отметили в ведомстве.