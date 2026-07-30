В России изменили бланки заграничных паспортов

Из российских загранпаспортов уберут 2 графы: «Личный код» и «Учетная запись». Соответствующее постановление подписало Правительство РФ.

Графы исчезнут из-за того, что они больше не используются в современной системе оформления документов.

«Для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа. В него добавлена дополнительная латинская буква: PP - для загранпаспорта гражданина, PD - для дипломатического загранпаспорта, PО - для служебного загранпаспорта (вместо P, D, S соответственно)», - сообщается в канале МВД РФ в МАХ.

Также с 1 января 2027 года в загранпаспорта россиян перестанут вносить данные о детях. Это связано с изменениями в законодательстве, которые приняли в апреле 2026 года. Речь об отмене госпошлины за указание такой информации.

«Это нововведение связано с необходимостью защиты прав граждан Российской Федерации на свободу передвижения, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных европейских стран несовершеннолетних граждан Российской Федерации ввиду отсутствия у них собственных заграничных паспортов, при одновременном наличии записей о них в заграничных паспортах родителей (одного из родителей)», - пояснили в МВД РФ.

Ранее выданные заграничные паспорта с отметкой о детях останутся действительными.