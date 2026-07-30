Атака на пензенский склад Wildberries: возбуждено уголовное дело

Криминал

Атака на пензенский склад Wildberries: возбуждено уголовное дело
Печать
Max

СКР возбудил уголовное дело по факту атаки боевиков на объект гражданской инфраструктуры в Пензенской области. Речь идет о складе компании Wildberries.

«30 июля представители украинских вооруженных формирований нанесли удар беспилотниками по логистическому центру в Пензенской области. В результате произошло возгорание, несколько человек пострадали», - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Также в этот день под удар попал подобный объект в Удмуртской Республике. По данному факту тоже возбуждено дело.

«Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка», - добавила Петренко.

Ранее в пресс-службе компании Wildberries прокомментировали случившееся: «Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
маркетплейс пожар теракт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!