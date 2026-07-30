Атака на пензенский склад Wildberries: возбуждено уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело по факту атаки боевиков на объект гражданской инфраструктуры в Пензенской области. Речь идет о складе компании Wildberries.

«30 июля представители украинских вооруженных формирований нанесли удар беспилотниками по логистическому центру в Пензенской области. В результате произошло возгорание, несколько человек пострадали», - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Также в этот день под удар попал подобный объект в Удмуртской Республике. По данному факту тоже возбуждено дело.

«Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка», - добавила Петренко.

Ранее в пресс-службе компании Wildberries прокомментировали случившееся: «Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах».