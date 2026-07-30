Эндокринолог: Между жиром на животе и недосыпом есть связь

Хронический недосып приводит к накоплению жировой ткани в области живота даже у тех людей, которые следят за употребленными калориями, рассказала врач-эндокринолог Нелли Маркушина.

«При недостатке сна повышается уровень кортизола - гормона стресса. Его хронически высокая концентрация способствует накоплению висцерального жира, который откладывается вокруг внутренних органов именно в области живота. Такой тип ожирения считается наиболее неблагоприятным с точки зрения риска развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ», - пояснила специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

Скорректировать набранный из-за недосыпа вес при помощи диет и физических нагрузок бывает трудно.

Также при нехватке сна снижается выработка лептина, гормона, отвечающего за чувство насыщения, и повышается уровень грелина, гормона голода. Поэтому человек начинает есть больше, испытывая тягу к продуктам с высоким содержанием сахара и жиров. По словам медика, многие не замечают, что начинают чаще перекусывать или увеличивать порции.

«Существует и еще один важный механизм. Недостаток сна снижает чувствительность тканей к инсулину, что со временем может приводить к инсулинорезистентности - одному из ключевых факторов формирования абдоминального ожирения», - предупредила Маркушина.

Недосып способен усугублять задержку жидкости в организме. Из-за повышенного уровня гормона стресса и нарушения водно-солевого баланса по утрам возникает ощущение, что живот стал больше. Не всегда это связано с жировыми отложениями, однако регулярный недостаток сна со временем может привести к реальному увеличению объема талии.

Эндокринолог напомнила, что взрослому человеку необходимы 7-9 часов сна в сутки.