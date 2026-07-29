Пензенцы смогут принять участие в выборах, даже находясь в отъезде

Общество

Пензенцы смогут принять участие в выборах, даже находясь в отъезде
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Жители Пензенской области, которые в дни выборов, с 18 по 20 сентября, окажутся далеко от места регистрации, смогут проголосовать на любом участке с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

Заявление о включении в список по месту фактического нахождения можно подать с 3 августа:

- в любой территориальной избирательной комиссии (до 14 сентября включительно);

- в МФЦ «Мои документы» (в часы работы);

- через портал госуслуг (до 24:00 14 сентября).

Кроме того, с 9 по 14 сентября заявления примут в любой участковой избирательной комиссии.

«При подаче заявления всегда имейте при себе паспорт. Одновременно можно подать только одно заявление», - уточнили в Пензенском избиркоме.

В сентябре в регионе будут выбирать депутатов Госдумы и губернатора.

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