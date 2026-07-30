В Wildberries прокомментировали атаку на пензенский склад

В пресс-службе компании Wildberries прокомментировали пожар на пензенском складе после атаки беспилотников утром в четверг, 30 июля.

Сотрудников объекта эвакуировали. Предварительно, один человек пострадал, ему оказана необходимая медицинская помощь.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», - говорится в сообщении в ТГ-канале компании.

Накануне, 29 июля, атаке подвергся рязанский склад Wildberries. Отмечается, что большую часть товаров возгорание не затронуло.

Ранее были атакованы объекты Wildberries в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Петербурге, Ленобласти и Крыму.