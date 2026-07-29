Прокурор области встретится с жителями Никольского района

6 августа прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков приедет в Никольский район, чтобы провести личный прием жителей по вопросам защиты их прав.

Встретиться с руководителем надзорного органа можно будет с 11:30 до 12:о0 в районной прокуратуре (г. Никольск, ул. Московская, 4а).

Предварительная запись на прием осуществляется до 4 августа с 9:00 до 17:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (841-65) 4-12-60, 4-56-90 (прокуратура Никольского района).

«Поступившие на личном приеме обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. При наличии оснований прокуратурой области будут приняты меры реагирования», - сообщили в надзорном органе.

При обращении на личный прием потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.