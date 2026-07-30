В августе часть пензенцев получат пенсии на 2 дня раньше срока

В августе график перечисления пенсий через банки в регионе незначительно изменится. Об этом сообщили в Отделении СФР по Пензенской области в четверг, 30 июля.

Те, кому выплаты приходят по 5-м и 13-м числам, получат их точно в срок. 23-е - воскресенье, поэтому переводы поступят на 2 дня раньше, 21-го.

Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности, уточнили в отделении Соцфонда.

Детские пособия будут перечислены на карты по стандартному графику:

- 3 августа - единовременные на детей до 17 лет и беременных женщин, ежемесячные на первенца до 3-летнего возраста, выплаты детям военнослужащих срочной службы, ежемесячные по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

- 5-го - ежемесячные из средств материнского капитала;

- 7-го - ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

Доставка через почту производится в соответствии с расписанием работы отделений.