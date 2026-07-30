В Пензенской области атаковали склад Wildberries

Происшествия

В Пензенской области атаковали склад Wildberries
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Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries, сообщил губернатор Олег Мельниченко ранним утром в четверг, 30 июля.

По предварительным данным, пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуировали.

«На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем», - добавил губернатор.

Он напомнил о запрете на съемку и распространение фотографий и видеокадров атаки беспилотников или ее последствий, а также работы ПВО.

«Не становитесь пособниками врага», - предупредил Олег Мельниченко.

В 3:33 30 июля в Пензенской области объявили ракетную опасность, в 5:10 - ее отбой.

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