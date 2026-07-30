При массированной атаке БПЛА на регион пострадали 4 человека

Происшествия

При массированной атаке БПЛА на регион пострадали 4 человека
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В результате массированной атаки БПЛА на пензенский склад Wildberries ранним утром четверга, 30 июля, пострадали 4 человека. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«226 сотрудников компании были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. К счастью, никто не погиб», - отметил глава региона.

По его словам, всем пострадавшим своевременно была оказана медицинская помощь.

«К настоящему моменту трое уже отпущены из медицинских учреждений, один пока находится в стационаре под наблюдением врачей», - добавил губернатор.

Ранее он сообщил о 15 БПЛА, достигших склада Wildberries, еще несколько дронов удалось сбить на подлете к городу.

СКР возбудил уголовное дело по факту атаки боевиков на объект гражданской инфраструктуры.

В пресс-службе компании Wildberries заявили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

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