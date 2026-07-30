Отключения света в Пензе 31 июля: список адресов

На пятницу, 31 июля, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Райки и Шуист, а также отдельные строения на улицах Коннозаводской, 2-й Питомниковой, Буровой, Чаадаева, Глазунова, Рахманинова, в 5-м Виноградном проезде и Буровом переулке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся Коннозаводская, 37, и 2-я Питомниковая, 1-12.

С 8:30 до 16:00 приостановят электроснабжение домов на улицах Буровой и Чаадаева, в Буровом переулке (без уточнений по номерам), с 9:00 до 11:00 - № 1, 4, 6, 10, 24а в 5-м Виноградном пр-де, № 1а, 2а, 16а, 18, 20 на улице Глазунова и № 18а на улице Рахманинова.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Бекешская, 4, 6, 8, 10, 12, 39д;

- ул. Мотоциклетная, 50-62 (четные);

- ул. Средняя, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37;

- ул. Тимирязева, 47, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54-76, 76а, 80;

- ул. Чайковского, 2, 6-10 (четные), 16, 18;

- 1-й пр-д Яблочкова, 8, 10, 12, 14-20, 21-41 (нечетные).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76;

- ул. Колхозная, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 98-110 (четные);

- пр-д Ломоносова, 9-29;

- 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а;

- ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные);

- ул. Проезжая, 4, 6;

- 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9, з/у 2494;

- 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19; 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18;

- ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17;

- ул. Светлополянская, стр. 2, 42, 56, 66.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.