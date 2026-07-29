30 июля в Пензенской области похолодает до +21

Общество

30 июля в Пензенской области похолодает до +21
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30 июля в Пензенской области ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди, местами сильные, и грозы. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +10...+15 градусов. Днем воздух разогреется только до +16...+21. К ночи на пятницу ртутные столбики снова опустятся к отметкам +10...+15.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Днем и вечером местами его порывы могут усилиться до 15-20 м/с.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В народном календаре 30 июля - Марина с Лазарем. В старину по погоде в этот и следующие 3 дня гадали, какая будет осень: приметы предсказывали полное совпадение.

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