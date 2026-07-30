Губернатор сообщил о 15 БПЛА, достигших склада Wildberries

Днем в четверг, 30 июля, губернатор Олег Мельниченко проинформировал население о мерах, принятых для ликвидации последствий атаки БПЛА на регион, которая случилась около 4:00.

«Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра», - заявил чиновник.

Он отметил, что, находясь на месте ЧП, видел, как некоторые граждане снимали происходящее на телефоны.

«Хочется верить, что они делали это без злого умысла и намерения распространять видеозаписи. Еще раз напоминаю, что обнародование подобных кадров недопустимо. Противник отслеживает информацию в публичном пространстве. Любые материалы могут быть использованы против наших людей, нашего региона и нашей страны», - предупредил Мельниченко.

СКР возбудил уголовное дело по факту атаки боевиков на объект гражданской инфраструктуры в Пензенской области, в результате которой «произошло возгорание, несколько человек пострадали».

В пресс-службе компании Wildberries заявили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.