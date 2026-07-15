На улице Баумана в Пензе обновляют дорожное покрытие

На улице Баумана в Пензе начались работы по фрезерованию дорожного полотна, сообщили в городском управлении ЖКХ в среду, 15 июля.

Когда старые неровности уберут, будет уложен новый слой асфальта.

Водителей просят планировать маршрут с учетом работ и соблюдать осторожность рядом со спецтехникой.

Ранее стало известно, что разметка на обновленной проезжей части улицы 8 Марта должна появиться к 20 июля. Ремонт покрытия от Арбековского путепровода до «Глобуса» завершен, но наносить разметку можно только через 5-7 дней, иначе она преждевременно пожелтеет.

Изначально ремонт дороги на улице 8 Марта планировалось завершить до 10 июля. Уложиться в срок не удалось.