МВД будет отменять штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС

Общество

МВД будет отменять штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС
Печать
Max

МВД будет аннулировать штрафы, выписанные водителям, которые стояли в очередях на АЗС. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем канале в МАХ в среду, 15 июля.

В качестве примера она привела ситуацию в Саратовской области. Водителям, вынужденно стоявшим в очередях на заправки, были назначены административные штрафы за нарушения правил остановки и стоянки. Эти нарушения зарегистрировали 2 комплекса автоматической фиксации, которые принадлежат региональным органам власти.

С 1 июля указанные комплексы прекратили работу по инициативе Управления Госавтоинспекции по Саратовской области.

Отмена уже вынесенных постановлений возможна в рамках обжалования либо опротестования прокурором.

«В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», - подчеркнула официальный представитель МВД России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бензин азс гаи
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!