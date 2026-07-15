МВД будет отменять штрафы, выписанные из-за очередей на АЗС

МВД будет аннулировать штрафы, выписанные водителям, которые стояли в очередях на АЗС. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем канале в МАХ в среду, 15 июля.

В качестве примера она привела ситуацию в Саратовской области. Водителям, вынужденно стоявшим в очередях на заправки, были назначены административные штрафы за нарушения правил остановки и стоянки. Эти нарушения зарегистрировали 2 комплекса автоматической фиксации, которые принадлежат региональным органам власти.

С 1 июля указанные комплексы прекратили работу по инициативе Управления Госавтоинспекции по Саратовской области.

Отмена уже вынесенных постановлений возможна в рамках обжалования либо опротестования прокурором.

«В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», - подчеркнула официальный представитель МВД России.