Воду в реке Суре признали «очень загрязненной»

Общество

Воду в реке Суре признали «очень загрязненной»
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Вода в Суре в целом характеризуется как «очень загрязненная». Об этом говорится в докладе о состоянии природных ресурсов в 2025 году, опубликованном областным минлесхозом. В 2024-м река была просто «загрязненной».

«Наблюдения за качеством поверхностных вод р. Суры в районе крупного промышленного центра г. Пензы проводятся в трех створах: в створе «выше города», который является фоновым, и в двух контрольных створах - «в черте города» и «9 км ниже города», - уточняется в документе.

В фоновом створе Суры загрязняющими веществами являются соединения меди, биохимическое потребление кислорода (количество кислорода, требующееся аэробным микроорганизмам для разложения органических субстанций в жидкости; чем выше показатель, тем больше в жидкости содержится веществ, способных вызвать кислородный дефицит и, как результат, гибель водных организмов), химическое потребление кислорода (количество кислорода, нужное для окисления как биодоступных, так и трудноокисляемых субстанций: ПАВов, синтетических красителей, масел, нефтепродуктов, некоторых видов пластмасс и др.), соединения кадмия.

В двух других створах Суры, кроме перечисленных выше загрязняющих веществ, выявили азот нитритный и азот аммонийный.

«Во всех створах реки обнаружено следовое присутствие хлорорганических пестицидов», - сообщается в докладе.

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