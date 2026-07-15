«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует проверить данные в квитанциях

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Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам проверить информацию, размещенную в платежном документе: номера индивидуальных приборов учета горячей воды и отопления и даты их поверки.

Некорректные или устаревшие данные могут привести к ошибкам при формировании квитанций.

«Советуем отнестись внимательно к оформлению и правильному заполнению документов о вводе в эксплуатацию, очередной поверке, замене индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения или отопления. Информацию необходимо представлять своевременно, не дожидаясь выставления счета на оплату коммунальных услуг», - отметил директор Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Для актуализации данных следует воспользоваться формой обратной связи на сайте penza.esplus.ru или направить подтверждающие документы по электронной почте penza@esplus.ru.

Для получения дополнительной информации жители могут обратиться в управляющие компании или офисы продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» по адресам, указанным в квитанции.

Ресурсники напоминают, что средства от коммунальных платежей идут в том числе на ремонты энергосистемы. Это особенно актуально в период подготовки инженерных коммуникаций к отопительному сезону.

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