В Городищенском, Вадинском и Спасском районах отключат газ

Из-за ремонтных работ запланированы временные отключения газа в Городищенском, Вадинском и Спасском районах Пензенской области.

Во вторник, 28 июля, с 10:00 до 14:00 приостановят снабжение абонентов, проживающих в следующих населенных пунктах Городищенского района: г. Городище, д. Александровка, д. Борисовка, с. Дигилевка, с. Кардаво, д. Луговые Выселки, д. Марьевка, с. Можарка, с. Мордовский Ишим, с. Павло-Куракино, д. Рубежные Выселки, п. Середа, д. Суходольные Выселки, с. Телегино, с. Юлово.

Также 28 июля, но с 8:00 до 17:00, не будет газа в частях Вадинского и Спасского районов. В зону отключения в Вадинском районе попадут с. Выборное, д. Мочалейка и с. Татарская Лака, в Спасском - с. Ахлебинино, с. Баранчеевка, д. Белоозерка, с. Веденяпино, с. Дубровки, с. Зубово, п. Красный Восток, с. Монастырское, с. Новозубово, с. Рузаново, с. Русский Пимбур, с. Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с. Цепаево.

В среду, 29-го числа, в Вадинском районе снова отключат газ с 8:00 до 17:00 - в с. Вадинск, д. Аткино, с. Большая Лука, с. Каргалей, с. Кармалейка, с. Ключи, д. Лопатино, с. Луговое, с. Рахмановка, с. Ртищево, д. Свищево, с. Серго-Поливаново, д. Тенево, д. Умет и с. Ягановка.

Ранее стало известно, что 21 и 22 июля подача ресурса временно прекратится в Наровчатском районе, 23 июля - в части Спасского. С 8:00 среды, 22 июля, до 13:00 23-го числа в Пензе приостановят газоснабжение абонентов в части домов в районе татарско-еврейского кладбища и ДС «Рубин».