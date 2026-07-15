Вадим Супиков посодействовал ремонту дороги к кадетской школе

Общество

Вадим Супиков посодействовал ремонту дороги к кадетской школе
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На улице Антонова в Пензе отремонтировали дорогу, ведущую к зданию начальной школы Губернского кадетского корпуса по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ремонт асфальтового покрытия проводился при поддержке председателя областного Законодательного собрания Вадима Супикова.

Парламентарий отреагировал на обращение местных жителей и посодействовал в решении проблемы, направив соответствующий депутатский запрос главе города Олегу Денисову и акцентировав внимание на социальной значимости объекта.

В результате принятых мер дорога по направлению к образовательному учреждению была приведена в порядок.

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