Вадим Супиков посодействовал ремонту дороги к кадетской школе

На улице Антонова в Пензе отремонтировали дорогу, ведущую к зданию начальной школы Губернского кадетского корпуса по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ремонт асфальтового покрытия проводился при поддержке председателя областного Законодательного собрания Вадима Супикова.

Парламентарий отреагировал на обращение местных жителей и посодействовал в решении проблемы, направив соответствующий депутатский запрос главе города Олегу Денисову и акцентировав внимание на социальной значимости объекта.

В результате принятых мер дорога по направлению к образовательному учреждению была приведена в порядок.