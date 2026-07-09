Губернатор потребовал ускорить ремонт дорог в Пензе

В Пензе ускорят ремонт магистральных дорог. Такое поручение губернатор Олег Мельниченко дал главе города Олегу Денисову на заседании регионального правительства в четверг, 9 июля.

Он отметил, что из 19 участков, которые необходимо обновить за сезон, пока готовы только 9, и обратил особое внимание на улицу 8 Марта (от «Глобуса» до Арбековского путепровода), ремонт которой затянулся.

«До конца этой недели работы должны быть завершены», - поставил задачу глава региона, напомнив, что поручал ремонтировать дороги ночью или рано утром, чтобы не создавать проблем горожанам. Последние же «не успевают пользоваться хорошими дорогами: то ремонт, то зима».

Также Олег Мельниченко потребовал, чтобы администрация более активно штрафовала ресурсоснабжающие организации, которые некачественно восстанавливают территории после вскрышных работ.

На данный момент мэрией составлено 172 протокола на общую сумму более 42 млн рублей.

«Разобрали ряд конкретных примеров неудовлетворительной работы. Обратил внимание на провалившийся колодец у стадиона «Первомайский», нарушения при укладке асфальта возле бассейна «Сура», на проспекте Строителей и улице 8 Марта, 27. Поручил администрации Пензы и региональному минстрою взять каждый объект на контроль, чтобы исправить ситуацию», - написал губернатор в своем канале в МАХ.