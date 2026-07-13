На обновленной улице 8 Марта нанесут разметку до конца недели

Общество

На обновленной улице 8 Марта нанесут разметку до конца недели
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К 20 июля разметка на обновленной проезжей части улицы 8 Марта должна быть нанесена. Такое поручение дал «Пензавтодору» глава города Олег Денисов на аппаратном совещании в понедельник, 13-го числа.

Ремонт покрытия завершен - от Арбековского путепровода до «Глобуса». Наносить разметку можно только через 5-7 дней, иначе она преждевременно пожелтеет, пояснили в мэрии.

«Закончить работы нужно до конца текущей недели, если позволит погода. Не затягивайте, в следующий понедельник все должно быть готово», - распорядился Олег Денисов.

Изначально ремонт дороги на улице 8 Марта планировалось завершить до 10 июля.

Уложиться в срок не удалось. 9-го числа губернатор потребовал ускорить работы, отметив, что процесс затянулся.

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