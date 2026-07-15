Названы основные причины гибели лесов в Пензенской области

В Пензенской области в 2025 году погибло 54,2 га лесов. Об этом говорится в докладе о состоянии природных ресурсов, опубликованном областным минлесхозом.

В 2023-м и 2024-м ситуация была хуже: усохло 175,6 и 112,1 га соответственно.

Основной причиной гибели насаждений в прошлом году стало воздействие погодных условий - 27,4 га. В 2024-м из-за них не стало 10,1 га леса, в 2023-м - 171,9 га.

На втором месте среди причин выделяются лесные пожары (23,7 га), на третьем - болезни леса (3,1 га).

Очагов хвое- и листогрызущих вредителей не выявлялось, а вот очаги заболеваний зарегистрировали на площади 2 807,73 га. Итого на конец 2025 года очаги болезней леса действовали на площади 52 632 га (губка прикорневая, трутовик ложный осиновый, трутовик ложный дубовый и др.). Общая площадь по сравнению с 2024-м увеличилась на 5 375 га.