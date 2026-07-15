Капремонт в пензенском колледже должны закончить 20 августа

Общество

Капремонт в пензенском колледже должны закончить 20 августа
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В учебном корпусе Пензенского социально-педагогического колледжа (ул. Гоголя, 3), построенном в 1978 году, продолжается капитальный ремонт. Срок его завершения - 20 августа.

На 3 этажах разместятся аудитории для занятий по разным направлениям, включая специальности IT, сферы туризма, а также эксплуатации и обслуживания беспилотных систем, сообщили в региональном минобре.

Капремонт в пензенском колледже должны закончить 20 августа

Для обеспечения обучения в 2 смены помещения расширят. Их оснастят оборудованием для подготовки студентов, в том числе трансляционным, и обустроят мастерские.

Проект предусматривает высокие светлые потолки, обновление оконных блоков и полную замену полов.

Капремонт в пензенском колледже должны закончить 20 августа

В июне в колледже рабочие выполняли электромонтаж и внутреннюю отделку, укладывали плитку на этажах, параллельно занимаясь кровлей, и готовили фасад к утеплению.

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