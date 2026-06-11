Глава Пензы извинился перед горожанами за пробки в Арбекове

«Картина, скажу честно, не радует» - так охарактеризовал глава Пензы Олег Денисов ситуацию на улице Лозицкой, которую Горводоканал обещал привести в порядок к Дню России.

Глава Пензы посетил место работ в четверг, 11 июня. Сейчас там идет ремонт дорожного полотна после перекладки сетей.

«Подрядчик ресурсоснабжающей организации продвигается медленно: рабочих рук недостаточно, смена начинается поздно, заканчивается рано. Световой день позволяет трудиться с 7 утра до 8-9 вечера, а по факту на объекте работают с 9 до 5», - написал Олег Денисов в своем канале в МАХ.

Следствием этого стали регулярные пробки в Арбекове.

«Жители справедливо возмущаются. Почему так произошло? Когда «Пензавтодор» приступал к ремонту на проспекте Строителей, мы предполагали, что водители поедут в объезд - по проспекту Победы и улице Рахманинова. Но именно там случились коммунальные аварии. Весь транспорт хлынул на Строителей. Асфальтировку пришлось перенести на ночное время, чтобы снизить нагрузку», - пояснил глава Пензы.

Завершить работы на проспекте Строителей планируют к началу июля, на улице 8 Марта - до 10 июля.

Олег Денисов потребовал от Горводоканала срочно ускориться и пообещал, что если этого не случится, то будут приняты жесткие меры.

«Хочу извиниться перед жителями за доставленные неудобства - ситуация неприятная. Делаем все, чтобы исправить ее как можно быстрее», - добавил он.

В апреле в Пензе вышла из строя насосная станция в Цыганском Поселке - ее затопило. На откачку воды и замену оборудования ушло двое суток, в это время коллекторы работали в аварийном режиме. В итоге первым перестал функционировать тот, что проложен на улице Строителей.

Стоки переключили, но другие коллекторы не справлялись. Результатом стали провалы на проспекте Победы и улице Лозицкой. Восстановительные работы с учетом благоустройства надеялись завершить до Дня России.