Приватный двор в английском стиле появится в клубном доме в Заречном

В Заречном на улице Братской, 8, строится клубный дом «Мэйсон» - восьмиэтажный, на 70 квартир. Одной из главных особенностей проекта станет закрытый внутренний двор в английском стиле.

Его задумали не как обычную дворовую площадку, а как приватный сад для жителей. Пространство разделят на несколько зон, чтобы активный отдых одних не мешал другим проводить время в тишине.

Во дворе предусмотрят беседки для встреч, кресла-коконы и отдельные места для спокойного отдыха. Здесь можно будет посидеть с книгой, поработать на свежем воздухе или встретиться с соседями.

Для семей с детьми появится игровая зона. Отдельно запланировано пространство для тренировок. Необычная деталь - зона для мини-гольфа. Она поддержит английскую концепцию дома и даст жителям дополнительный сценарий для отдыха рядом с квартирой.

Центром одной из зон станет биокамин под открытым небом. Пространство вокруг него рассчитано на спокойные вечерние встречи и общение.

В озеленении используют живые изгороди, кустарники, декоративные травы и цветники. Дорожки и мягкая подсветка создадут ощущение небольшого сада, а не стандартного двора жилого комплекса.

Территория будет огорожена и закрыта для посторонних. В проекте также предусмотрены видеонаблюдение и доступ по электронному ключу.

Камерность двора связана с форматом самого дома. В «Мэйсоне» всего 70 квартир, поэтому общее пространство рассчитано на ограниченный круг жителей.

Сдача дома запланирована на 2027 год. Узнать подробнее о проекте и выбрать квартиру можно на сайте Dewell.

Застройщик - ООО «СЗ «СКИМ», ИНН 5809003999, ОГРН 1175835006346. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

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