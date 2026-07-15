16 июля в Пензенской области снова будет дождь

Общество

16 июля в Пензенской области снова будет дождь
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В четверг, 16 июля, в Пензенской области будет переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС. Из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +12...+17 градусов. В большинстве районов ожидается непродолжительный дождь, местами гроза, возможен град.

Днем прогнозируется +20...+25. В ночь на пятницу похолодает до +7...+12 градусов, снова местами пройдет кратковременный дождь и вероятна гроза.

В народном календаре 16 июля - Мокий и Марк, Стожары. На Руси в это время обращали внимание на насекомых: если комары и мошки вились кругами, ожидали 7 дней хорошей погоды.

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