В Заречном впервые проведут ночную диспансеризацию

Общество

В Заречном впервые проведут ночную диспансеризацию
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В Заречном впервые решили провести ночную диспансеризацию - в четверг, 23 июля, в городской поликлинике.

Жителям ЗАТО предоставят шанс позаботиться о здоровье, не отвлекаясь от дневных дел и работы.

Обследования будут проводиться с 20:00 до 24:00. Необходима предварительная запись по телефону 22-22-59.

«Будут проведены забор крови (общий и биохимический анализы), анализ на вирус гепатита С и ВИЧ, флюорография, электрокардиография, антропометрия, измерение внутриглазного давления. Для женщин - маммография, осмотр гинеколога и взятие всех необходимых мазков», - уточнили в МСЧ № 59.

Желающих пройти диспансеризацию предупреждают: нельзя принимать пищу за 2 часа до обследования, можно только пить воду.

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