В регионе заявили об обеспечении бензином экстренных служб

Общество

В регионе заявили об обеспечении бензином экстренных служб
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Спецтехника в Пензенской области полностью обеспечена бензином. Об этом заявил начальник регионального пожарно-спасательного центра Сергей Акулов в среду, 1 июля.

Он подчеркнул, что население может быть спокойно за своевременную работу скорой помощи и служб спасения.

С 30 июня и до особого распоряжения в регионе из-за нехватки бензина введен режим повышенной готовности. Его цели - стабилизация внутреннего рынка топлива, обеспечение бесперебойного функционирования экстренных служб и социально важной инфраструктуры.

С 23-го числа в регионе действуют временные ограничения на продажу горючего, бензин разрешено заливать только в бак.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по стабилизации топливного рынка, включая наращивание объема предложения, поддержание экономически обоснованных цен и обеспечение агропромышленного комплекса строго в соответствии с сезонным графиком. Ситуацию контролирует правительственный спецштаб.

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