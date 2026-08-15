Ремонт в школах в Пензенской области должны закончить к 20 августа

Общество

Ремонт в школах в Пензенской области должны закончить к 20 августа
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В пятницу, 14 августа, в правительстве Пензенской области обсудили готовность школ после капремонта.

Всего в этом году работы идут в 17 образовательных учреждениях. Сейчас ремонт завершен в школе № 56, гимназии «САН» в Пензе, а также в школах в Наровчате, селах Новое Демкино, Голицыно и Ширяево.

На финальной стадии работы в школах № 9 в Сердобске, № 2 в Колышлее, № 2 в Лунине, в селах Канаевка, Тимирязево, Кижеватово, сообщили в областном правительстве.

Глав районов и регионального министерства образования нацелили на то, чтобы ремонт закончили до 20 августа.

В 5 школах из 17 обновление рассчитано на 2 года, работы в них продолжатся в 2027-м.

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