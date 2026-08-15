В Пензенской области хотят разрешить такси черного цвета

В Пензенской области хотят внести изменения в требования к цветовой гамме такси. Соответствующий документ рассмотрят на сессии регионального Законодательного собрания 21 августа.

Речь идет о том, чтобы установить не только белый, но и черный цвет кузова легкового такси.

«Выбор белого и черного цветов в качестве допустимых обусловлен следующими факторами: данные цветовые гаммы являются наиболее распространенными на рынке и являются базовыми при изготовлении легковых автомобилей; предлагаемая цветовая гамма позволит снизить издержки предпринимателей по покраске кузова; черный цвет востребован для автомобилей повышенного класса комфортности», - указывается в пояснительной записке.

Закон вступит в силу после 10 дней с момента его официального опубликования.

1 сентября 2023 года в Пензенской области заработал закон, устанавливающий только один цвет такси - белый.

Тогда отмечалось, что при покупке автомобилей мало кто отдает предпочтение белому цвету, у водителей наиболее популярен черный. Принятый закон ограничил допуск на рынок такси автомобилей граждан, не являющихся перевозчиками и использующих личную машину из желания заработать.

Кроме того, принятый документ способствовал приведению внешнего облика легковых такси к единому стандарту.