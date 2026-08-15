В Пензенской области хотят разрешить такси черного цвета

Общество

В Пензенской области хотят разрешить такси черного цвета
Печать
Max

В Пензенской области хотят внести изменения в требования к цветовой гамме такси. Соответствующий документ рассмотрят на сессии регионального Законодательного собрания 21 августа.

Речь идет о том, чтобы установить не только белый, но и черный цвет кузова легкового такси.

«Выбор белого и черного цветов в качестве допустимых обусловлен следующими факторами: данные цветовые гаммы являются наиболее распространенными на рынке и являются базовыми при изготовлении легковых автомобилей; предлагаемая цветовая гамма позволит снизить издержки предпринимателей по покраске кузова; черный цвет востребован для автомобилей повышенного класса комфортности», - указывается в пояснительной записке.

Закон вступит в силу после 10 дней с момента его официального опубликования.

1 сентября 2023 года в Пензенской области заработал закон, устанавливающий только один цвет такси - белый.

Тогда отмечалось, что при покупке автомобилей мало кто отдает предпочтение белому цвету, у водителей наиболее популярен черный. Принятый закон ограничил допуск на рынок такси автомобилей граждан, не являющихся перевозчиками и использующих личную машину из желания заработать.

Кроме того, принятый документ способствовал приведению внешнего облика легковых такси к единому стандарту.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
такси пассажир законопроект
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!