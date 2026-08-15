В Пензенской области открыли сезон охоты на пернатую дичь

В Пензенской области в субботу, 15 августа, открылся сезон охоты на пернатую дичь, сообщили в региональном минлесхозе.

Разрешено добывать:

- болотно-луговых птиц: гаршнепа, бекаса, коростеля и ряд куликов;

- водоплавающих: гуся, утку, лысуху;

- степных и полевых: серую куропатку, перепела, голубя;

- боровых: вальдшнепа, тетерева, рябчика.

Запрещается использовать самолов и электронные приборы, имитирующие звуки животных, световые устройства для добычи птиц; охотиться с транспорта с включенным мотором и расчехленным/разряженным оружием; применять нарезное оружие и гладкоствольное с дробью крупнее 5 мм и пулями.

Охотники обязаны строго выполнять правила безопасного обращения с оружием. Их будут проверять сотрудники полиции и Росгвардии в течение всего сезона.