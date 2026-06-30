Нехватка бензина: в регионе ввели режим повышенной готовности

Общество

Нехватка бензина: в регионе ввели режим повышенной готовности
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В Пензенской области для стабилизации внутреннего рынка топлива ввели режим повышенной готовности. Соответствующий указ губернатора опубликован во вторник, 30 июня.

Мера будет действовать до особого распоряжения.

Главная цель введенного режима - обеспечить бесперебойную работу служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, в том числе топливно-энергетического комплекса.

С 23 июня в регионе действуют временные ограничения на продажу горючего - не более 100 л на одну машину (для физлиц). Бензин разрешено заливать только в бак.

В стране ежедневно ведется мониторинг ситуации с горючим. Нефтеперерабатывающие заводы перевели на максимально продуктивный режим работы, задействовали средние и малые предприятия, сообщил губернатор в своем канале в МАХ.

Ожидается, что в июле производство основных видов топлива превысит июньские показатели.

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