Президент РФ обозначил объем резервов топлива в стране

В воскресенье, 28 июня, Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам снабжения регионов топливом. Обсуждение состоялось при участии членов кабмина и руководителей ведущих энергетических компаний, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, нефтеперерабатывающие заводы работают на максимуме, сроки плановых ремонтов перенесены, уже начавшихся - сокращены. По прогнозам, в июле объемы производства должны стать выше, чем сейчас.

На внутренний рынок поставляется горючее из ранее накопленного резерва. Вместе с ним запас бензина в России в настоящее время составляет 1,7 млн тонн - чуть меньше, чем в июне 2025-го.

«Есть небольшое снижение - всего 4%», - констатировал Владимир Путин, признав, что очереди на заправках сохраняются и не всегда можно найти бензин нужной марки.

Президент поручил принять меры по стабилизации топливного рынка, включая наращивание объема предложения, поддержание экономически обоснованных цен и обеспечение агропромышленного комплекса строго в соответствии с сезонным графиком.

Ситуацию контролирует правительственный спецштаб. «Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка», - уточнил глава государства.

На данный момент введен временный полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Возможно, ограничения придется распространить и на вывоз дизельного топлива.

22 июня губернатор Олег Мельниченко заверил, что запаса топлива в регионе достаточно - перебои возникли на отдельных АЗС. Он поставил задачу минпрому совместно с главами муниципалитетов контролировать наличие горючего на заправках.

С 23-го числа в Пензенской области временно ввели лимиты на продажу бензина (до 100 литров на 1 машину) и дизтоплива (до 200 литров). Сроки их действия неизвестны.