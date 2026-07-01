В подразделении скорой помощи рассказали о запасах топлива

Общество

В подразделении скорой помощи рассказали о запасах топлива
Печать
Max

Все медицинские автомобили, работающие в Пензенской области, полностью обеспечены бензином, заявил руководитель транспортного подразделения скорой помощи Игорь Трейгер.

Он отметил, что в регионе сформированы достаточные резервы, которые позволяют функционировать бесперебойно. Благодаря запасам система здравоохранения и экстренные службы региона работают в привычном ритме.

Ранее начальник областного пожарно-спасательного центра Сергей Акулов заявил, что топливом обеспечена и служба спасения, сотрудники которой реагируют на экстренные вызовы.

С 30 июня и до особого распоряжения в регионе из-за нехватки бензина введен режим повышенной готовности. Его цели - стабилизация внутреннего рынка топлива, обеспечение бесперебойного функционирования экстренных служб и социально важной инфраструктуры.

С 23-го числа в регионе действуют временные ограничения на продажу горючего, бензин разрешено заливать только в бак.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
медик бензин пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!