В подразделении скорой помощи рассказали о запасах топлива

Все медицинские автомобили, работающие в Пензенской области, полностью обеспечены бензином, заявил руководитель транспортного подразделения скорой помощи Игорь Трейгер.

Он отметил, что в регионе сформированы достаточные резервы, которые позволяют функционировать бесперебойно. Благодаря запасам система здравоохранения и экстренные службы региона работают в привычном ритме.

Ранее начальник областного пожарно-спасательного центра Сергей Акулов заявил, что топливом обеспечена и служба спасения, сотрудники которой реагируют на экстренные вызовы.

С 30 июня и до особого распоряжения в регионе из-за нехватки бензина введен режим повышенной готовности. Его цели - стабилизация внутреннего рынка топлива, обеспечение бесперебойного функционирования экстренных служб и социально важной инфраструктуры.

С 23-го числа в регионе действуют временные ограничения на продажу горючего, бензин разрешено заливать только в бак.