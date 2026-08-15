16 августа в Пензенской области потеплеет до +23

В воскресенье, 16 августа, в Пензенской области ожидается потепление и солнечная погода, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 16-е число температура опустится до +6…+11 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.

Утром термометр покажет около +14, будет солнечно. Днем ожидается переменная облачность и погода преимущественно без осадков.

Ветер подует с запада со скоростью 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +18…+23.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные температура в Пензенской области постепенно вернется к климатической норме. На предстоящей неделе прогнозируется ее подъем до +28…+30 градусов.