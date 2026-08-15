16 августа в Пензенской области потеплеет до +23

Общество

16 августа в Пензенской области потеплеет до +23
Печать
Max

В воскресенье, 16 августа, в Пензенской области ожидается потепление и солнечная погода, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 16-е число температура опустится до +6…+11 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.

Утром термометр покажет около +14, будет солнечно. Днем ожидается переменная облачность и погода преимущественно без осадков.

Ветер подует с запада со скоростью 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +18…+23.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные температура в Пензенской области постепенно вернется к климатической норме. На предстоящей неделе прогнозируется ее подъем до +28…+30 градусов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!