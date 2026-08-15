В управлении образования прояснили вопрос возведения школы в Тепличном

В пензенском микрорайоне Тепличном есть участок для строительства школы, однако не ясно, когда оно начнется. Необходимо ждать объявления федеральной программы, сообщили в городском управлении образования.

Новой школы в Тепличном очень не хватает. «На данный момент в нашем районе строится одновременно 6 ЖК. В существующей школе сейчас уже идет обучение в 2 смены. Когда сдадутся все новые дома, наши дети будут учится в 3 смены?» - задала вопрос пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

По словам женщины, школа в Тепличном лишь одна (№ 75, на Тепличной, 18) и в ней учатся не только местные дети, но и из других районов.

Участок для новой школы выделен, но для работ нужны деньги, отреагировал на жалобу представитель городского управления образования.

«Строительство нового образовательного учреждения предполагает привлечение существенных объемов финансирования. Поэтому было принято решение о строительстве новых школ в микрорайонах, где вопрос вторых смен стоит более остро», - пояснил он.

Представитель управления добавил: как только Министерство просвещения РФ запустит программу по капитальному строительству образовательных учреждений, администрация Пензы подаст заявку на участие в ней.