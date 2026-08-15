Пензенская область опередила соседей по количеству аварий на дорогах

Пензенская область, по данным за первое полугодие 2026-го, вошла в число 15 регионов с высокой аварийностью на дорогах.

Исследование провели эксперты ria.ru, опираясь на информацию от МВД РФ и Росстата о ДТП с легковыми и грузовыми машинами, а также автобусами. Они составили рейтинг регионов России по аварийности на дорогах, Пензенская область заняла в нем 74-е место из 85.

В Сурском крае на 100 тыс. единиц транспорта пришлось 132,5 ДТП с пострадавшими, это на 8,7% меньше, чем за январь - июнь 2025-го. Число раненых и погибших в авариях на 100 тыс. жителей региона составило 77,3.

В соседних с Пензенской областью регионах ситуация с аварийностью на дорогах сложилась лучше.

Так, на 19-м месте расположилась Мордовия с показателями 70,2 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц транспорта и 41,5 раненых и погибших на 100 тыс. жителей. Ульяновская область на 20-й строчке (70,8 и 41,5 соответственно), Тамбовская - на 27-й (82,1 и 60,7), а Саратовская - на 61-й (107,7 и 60,4).

Лидирует в рейтинге Чеченская Республика, в которой на 100 тыс. автотранспорта зарегистрировано 10,7 аварий, число раненых и погибших в них на 100 тыс. жителей составило 5,5. На последнем месте Тыва - 200,6 и 93,9 соответственно.