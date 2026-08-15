В Пензенской области отложат введение запрета на продажу вейпов

В Пензенской области намерены отложить введение запрета на продажу вейпов до 2027 года. Соответствующий документ рассмотрят на ближайшей сессии регионального Законодательного собрания, намеченной на 21 августа.

19 декабря прошлого года в области приняли закон о запрете продажи вейпов и жидкостей к ним с 1 сентября 2026-го.

За розничную продажу данных товаров предусмотрели следующие санкции:

- для должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;

- для юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей.

В законопроекте предлагается перенести введение запрета на 1 марта 2027 года. Мера будет действовать до 1 марта 2032-го.

Причина переноса - необходимость приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, согласно которому «субъекты РФ наделены правом устанавливать на территории соответствующего субъекта РФ запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года». Так указывается в пояснительной записке.