В Пензе вскрылись нарушения на 2 автобусных маршрутах

Общество

В Пензе вскрылись нарушения на 2 автобусных маршрутах
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Во вторник, 30 июня, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили работу автобусов на маршрутах № 82с и 93. Мониторинг провели на остановке «Центральный рынок».

Как оказалось, водители открывают не все двери во время посадки пассажиров.

В Пензе вскрылись нарушения на 2 автобусных маршрутах

Перевозчику - ООО «Транспорт Пензы» - направлены требования об уплате штрафов.

Аналогичное нарушение на маршруте № 82с выявили 22 июня во время мониторинга на остановке «Ул. Комарово» в утренний час пик.

5-го числа в ходе рейда выяснилось, что автобусы № 93 проезжают мимо остановки «Ул. Мира».

Во всех случаях перевозчику также направили требования об уплате штрафов.

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