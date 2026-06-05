В Пензе водители автобусов проезжают мимо остановок

Общество

В Пензе водители автобусов проезжают мимо остановок
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В Пензе сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили работу автобусов на маршрутах № 66 (Лугометрия - Аэропорт) и 93 (Совхоз-Техникум - Засурье).

Во время рейда фиксировалось, соблюдают ли водители такое требования госконтракта, как обязательная остановка для посадки и высадки пассажиров.

Проверяющие вели наблюдение на остановках «Дом быта» и «Ул. Мира».

«В ходе проверки выявлены факты несоблюдения требований», - сообщили в ГКУ.

За нарушения перевозчику - ООО «Транспорт Пензы» - направили претензии об уплате штрафов.

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