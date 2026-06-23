Строительство 1-путного путепровода в районе ул. Ерик завершено

Общество

Строительство 1-путного путепровода в районе ул. Ерик завершено
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Возведение нового 1-путного железнодорожного путепровода на пересечении улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка завершено. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Реконструкция объекта началась в 2024 году. Перед строительством для перезапуска поездов проложили временную дорогу. Ее сооружали в технологические окна, когда движения не было, и открыли 19 ноября 2025-го.

После этого старый путепровод разобрали и залили фундамент с буронабивными сваями. На нем возвели 3 опоры, на которые уложили 4 балки пролетного строения.

Проезд под путепроводом расширен до 4 полос движения (раньше было 2, что снижало пропускную способность). Подмостовой габарит при реконструкции автодороги увеличится до 4,5 м в высоту.

«На 1-путном путепроводе теперь начнется переустройство сетей РЖД, и движение поездов уже будет запущено по нему на постоянной основе. Временный железнодорожный путь после перезапуска движения поездов будет разобран», - рассказали в пресс-службе минстроя.

Аналогичные работы запланированы на 5-путном путепроводе.

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