Глава Пензы проинспектировал улицу Московскую после жалоб

Общество

Глава Пензы проинспектировал улицу Московскую после жалоб
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В пятницу, 7 августа, глава Пензы Олег Денисов, как и обещал накануне, проверил состояние улицы Московской, вызывающее нарекания у горожан.

Глава Пензы проинспектировал улицу Московскую после жалоб

Во время прямого эфира во «ВКонтакте» люди пожаловались ему, что во многих местах, особенно у драмтеатра, повреждена плитка, клумбы запущены, вид фасадов домов и содержание дворов оставляет желать лучшего. Кроме того, во время дождей улицу постоянно затапливает.

Глава Пензы проинспектировал улицу Московскую после жалоб

Чиновник устроил выездное совещание на Московской с участием представителей районных администраций, городских управлений и ведомств, депутатского корпуса.

Глава Пензы проинспектировал улицу Московскую после жалоб

Внимание Олега Денисова привлек строительный мусор рядом со сквером имени Белинского, у крыльца пиццерии. Его оставили работники ТСЖ, которые ремонтировали вход в подъезд многоквартирного дома. Главе администрации Ленинского района поручено урегулировать этот вопрос.

Глава Пензы проинспектировал улицу Московскую после жалоб

Во дворе домов № 86-88 Денисов заметил ржавую сушилку для белья, заброшенную песочницу, надписи сомнительного содержания на фасаде.

Глава Пензы проинспектировал улицу Московскую после жалоб

«Если жителям не нужна детская площадка, они могут решить на общем собрании, что здесь организовать: спортивную зону или цветник. Закрасить их [надписи] можно в течение часа. Управляющая компания должна быть в диалоге с людьми, а не ждать жалоб», - подчеркнул чиновник.

Глава Пензы проинспектировал улицу Московскую после жалоб

Что касается клумб, то уже высаженные растения подкормят, как только это можно будет сделать. Само количество цветников по всему городу в следующем году решено в разы увеличить, уточнили в пресс-службе мэрии.

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