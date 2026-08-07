Глава Пензы проинспектировал улицу Московскую после жалоб

В пятницу, 7 августа, глава Пензы Олег Денисов, как и обещал накануне, проверил состояние улицы Московской, вызывающее нарекания у горожан.

Во время прямого эфира во «ВКонтакте» люди пожаловались ему, что во многих местах, особенно у драмтеатра, повреждена плитка, клумбы запущены, вид фасадов домов и содержание дворов оставляет желать лучшего. Кроме того, во время дождей улицу постоянно затапливает.

Чиновник устроил выездное совещание на Московской с участием представителей районных администраций, городских управлений и ведомств, депутатского корпуса.

Внимание Олега Денисова привлек строительный мусор рядом со сквером имени Белинского, у крыльца пиццерии. Его оставили работники ТСЖ, которые ремонтировали вход в подъезд многоквартирного дома. Главе администрации Ленинского района поручено урегулировать этот вопрос.

Во дворе домов № 86-88 Денисов заметил ржавую сушилку для белья, заброшенную песочницу, надписи сомнительного содержания на фасаде.

«Если жителям не нужна детская площадка, они могут решить на общем собрании, что здесь организовать: спортивную зону или цветник. Закрасить их [надписи] можно в течение часа. Управляющая компания должна быть в диалоге с людьми, а не ждать жалоб», - подчеркнул чиновник.

Что касается клумб, то уже высаженные растения подкормят, как только это можно будет сделать. Само количество цветников по всему городу в следующем году решено в разы увеличить, уточнили в пресс-службе мэрии.