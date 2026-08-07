Бизнес будут штрафовать за отсутствие украшений ко Дню города

Пенза готовится к Дню города. К своему 363-летию областной центр должен быть украшен. Приложить усилия необходимо в том числе представителям бизнеса.

«Уже с этого года действуют новые правила благоустройства. К праздникам предприниматели обязаны украшать фасады, входные группы и прилегающие территории», - напомнил глава Пензы Олег Денисов во время обхода улицы Московской в пятницу, 7 августа.

По его словам, у своих объектов бизнес мог бы, к примеру, высаживать цветы.

«День города отметим 12 сентября. Значит, уже с начала месяца наступает ответственность для всех хозяйствующих субъектов. Нарушителей будем штрафовать», - предупредил чиновник.

Олег Денисов подчеркнул, что главная цель - не пополнение казны, а «украшение нашего общего дома».