Утвержден порядок предоставления карт для бесплатной парковки

В Пензе утвердили порядок предоставления дополнительной меры поддержки граждан в виде права бесплатно пользоваться муниципальными парковками.

Таковых в Пензе 8: на улицах Карла Маркса (у парка Белинского); Свердлова (у зоопарка); Гагарина (пересечение с Леонова); Советской (у Спасского собора); Лермонтова (у областной больницы); Пушкина (у администрации); Кирова (у площади Ленина) и Привокзальной площади.

Льготу установили для многодетных родителей (опекунов, попечителей, усыновителей), участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, зарегистрированных на территории города. Им решили предоставить 30 часов бесплатной парковки в месяц.

Для получения карт доступа необходимо подать в УЖКХ по г. Пензе следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

- копию документа, подтверждающего статус многодетной семьи, или копию справки, подтверждающей факт участия в СВО, или копию удостоверения ветерана боевых действий;

- копию СНИЛС;

- согласие на обработку персональных данных.

Передавать карту третьим лицам запрещено.